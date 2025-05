Eurovision 2025 | la scaletta della prima Semifinale Lucio Corsi fuori gara presenta Volevo essere un duro Gabry Ponte e Tommy Cash si scontrano

L'Eurovision Song Contest 2025 si accende con la prima Semifinale, trasmessa stasera in diretta da Basilea su Rai 2. Gabriele Corsi e la new entry BigMama condurranno l'evento, mentre Lucio Corsi, portabandiera italiano e secondo classificato al Festival di Sanremo, si esibirà fuori gara. Attesissimi anche Gabry Ponte e Tommy Cash, pronti a scontrarsi sul palco.

Eurovision Song Contest 2025 entra nel vivo con la primaSemifinale, in onda stasera in diretta da Basilea dalle 21 su Rai 2 e anteprima dalle 20.15. A condurre Gabriele Corsi con la new entry BigMama. fuorigara il portabandiera tricolore LucioCorsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore toscano, qualificato di diritto alla Grand Final di sabato 17 maggio insieme agli artisti dei Paesi "Big Five" (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) e la Svizzera, nazione ospitante, presenterà la sua "Volevoessere un duro". Per le nazioni già qualificate, oltre a LucioCorsi per l'Italia, presenteranno i loro brani anche Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera.Quando vota l'Italia – Il pubblico italiano stasera potrà televotare la propria canzone preferita, ma non quella di Corsi e, questa volta, nemmeno quelle di Svizzera e Spagna, già di diritto all'ultimo atto.