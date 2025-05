Eurovision 2025 | la cantante di Israele Yuval Raphael minacciata di morte

Nel 2025, l'Eurovision si trasforma in un palcoscenico di polemiche e tensioni. La cantante israeliana Yuval Raphael ha ricevuto minacce di morte durante l'evento inaugurale a Basilea, riaccendendo il dibattito sulla partecipazione di Israele alla manifestazione. Un clima carico di emozioni e controversie avvolge l’importante competizione musicale.

