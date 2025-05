Eurovision 2025 da stasera in tv | forza Lucio Corsi! La finale il 17 maggio a condurre Gabriele Corsi e BigMama E c' è anche Topo Gigio

Stasera inizia l'attesa per l'Eurovision Song Contest 2025, con la finale il 17 maggio. A condurre Gabriele Corsi e Bigmama, affiancati dall'amato Topo Gigio. Da Basilea, Svizzera, tornerà la musica travolgente e una forte rappresentanza italiana, dopo il successo dei Maneskin. Preparati a vivere un’esperienza unica, ricca di emozioni e colpi di scena!

È tempo di musica in tv. L’Eurovision Song Contest 2025 torna in diretta da Basilea, Svizzera, portando con sé uno spettacolo quest’anno ancora più ricco. E una rappresentanza italiana diffusa. Dopo il boom d’ascolti degli ultimi anni, complice la storica vittoria dei Maneskin del 2021, l’Eurovision è ormai diventato un appuntamento imperdibile. E l’edizione 2025 si preannuncia carica di novità. LucioCorsi in gara difenderà i colori dell’Italia, GabrieleCorsi e BigMama conducono le serate in tv, mentre fra le tre mattatrici sul palco svizzero c’è Michelle Hunziker. E TopoGigio è stato scelto come portavoce della giuria italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere.“Eurovision Song Contest 2025”: date, conduttori e dove seguirlo in direttaQuest’anno la grande macchina musicale europea approda in Svizzera, a Basilea, per la 69ma edizione della kermesse più seguita al mondo. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Eurovision 2025 da stasera in tv: forza Lucio Corsi! La finale il 17 maggio, a condurre Gabriele Corsi e BigMama. E c'è anche Topo Gigio

