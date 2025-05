Eurovision 2025 al via con l’alieno Lucio Corsi e poco hype Che sia arrivato il tempo di un contest ad hoc?

L'Eurovision 2025 è ufficialmente partito, ma il fermento sembra mancare, complici scelte artistiche audaci come quella dell'alieno Lucio Corsi. In un clima di scarso interesse, si pone la domanda: è giunto il momento di rivedere le regole su chi rappresenta l'Italia in questo contest musicale? La 69esima edizione promette sorprese, ma in pochi sembrano percepirne l'importanza.

La settimana dell'Eurovision svizzero è finalmente arrivata, ma in pochi parrebbero essersene resi conto. E se si cambiasse la regola di chi debba rappresentare l'Italia all'evento musicale? Finalmente ci siamo, seppur in pochi se ne siano accorti. Prende vita la 69esima edizione dell'Eurovision Song contest, con la prima delle due semifinali in onda su Rai2 in prima serata, trentasette Paesi in gara e Basilea ad ospitare la kermesse canora, ad un anno dal trionfo di Nemo. Voci Rai della settimana eurofestivaliera Gabriele Corsi e la new entry BigMama, con LucioCorsi in rappresentanza dell'Italia dopo il secondo posto conquistato al Festival di Sanremo 2025. Olly, in trionfo all'Ariston, ha rifiutato l'ambita responsabilità scaricandola così sulle spalle dell'alieno cantautore toscano, ritrovatosi catapultato in mondovisione in cerca dell'ottavo piazzamento . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eurovision 2025 al via con “l’alieno” Lucio Corsi e poco hype. Che sia arrivato il tempo di un contest ad hoc?

