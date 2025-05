Eurovision 2025 al via 37 i Paesi in gara | date e dove vederlo

L'attesa è finita: dal 13 maggio 2025, si apre la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, con 37 Paesi in gara. La manifestazione torna alle origini, in Svizzera, dove tutto ebbe inizio nel 1956. La prima semifinale promette emozioni e tanta musica. Scopri come seguire l'evento in diretta!

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Da oggi, martedì 13 maggio 2025, comincia la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con 37 Paesi in gara. Si torna dove tutto è iniziato nel 1956, in Svizzera. Al tempo, era stata Lugano a ospitare la kermesse. La gara entra nel vivo con la prima semifinale, in onda in diretta . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eurovision 2025 al via, 37 i Paesi in gara: date e dove vederlo - (Adnkronos) - L’attesa è finita. Da oggi, martedì 13 maggio 2025, comincia la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con 37 Paesi in gara. Si torna dove tutto è iniziato nel 1956, in Svizzera. 🔗msn.com

Eurovision 2025, proteste contro Israele sul Turquoise Carpet: fischiata e insultata la cantante Yuval Raphael - Dopo che un manifestante si è avvicinato al bus dell'artista facendo il gesto della gola tagliata la delegazione ha presentato una denuncia alla polizia ... 🔗corriere.it

Da Lucio Corsi a Tommy Cash: Eurovision al via con il Turquoise Carpet - Da Lucio Corsi a Tommy Cash: il Turquoise Carpet di Eurovision 2025 a Basilea, artisti e parata. Il video di Amica.it ... 🔗amica.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, oltre 96 Mln di contagi : variante inglese in almeno 60 Paesi

I casi di contagio da coronavirus accertati nel mondo sono saliti a quota 96 milioni 158.635 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.