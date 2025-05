Eurovision 2025 a Basilea | semifinali debutto di Lucio Corsi e tributi storici

L’attesa è finita: il 13 maggio 2025, Basilea accoglie l’Eurovision Song Contest con semifinali entusiasmanti, il debutto di Lucio Corsi e tributi a storici artisti. Con 37 nazioni in gara, il concorso celebra le sue radici svizzere, riportandoci indietro nel tempo all'edizione inaugurale del 1956. La magia della musica è pronta a illuminare la scena!

L'attesa giunge al termine in questa serata di martedì 13 maggio 2025, segnando l'inizio di una nuova edizione dell'Eurovision Song Contest. Con la partecipazione di 37 nazioni, il celebre concorso torna a farci sognare, ritornando al luogo dove ebbe inizio tutto nel lontano 1956 in Svizzera. La kermesse, che risale agli anni d'oro con Lugano.

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.