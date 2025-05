L'atmosfera si infiamma in vista dell'Eurovision Song Contest 2025, con la prima semifinale che si svolge questa sera al St. Jakobshall Arena di Basilea. Tra tributi a Céline Dion e ospiti d'eccezione come Gabry e Cash, la nazione ospitante riaccende il palco europeo, promettendo emozioni indimenticabili e performance straordinarie.

L’atmosfera si accende in vista dell’Eurovision Song Contest 2025, che inaugura ufficialmente il suo percorso questa sera con la prima semifinale. L’evento, trasmesso in diretta dal suggestivo St. Jakobshall Arena di Basilea in Svizzera, vede la nazione ospitante riprendersi il palcoscenico dopo la vittoria dello scorso anno, assegnatagli grazie al successo di Nemo e del . L'articolo Eurovision 2025 a Basilea: semifinale, tributi a Céline Dion e ospiti da Gabry e Cash è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it