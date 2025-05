Eurovision 2025 a Basilea | semifinale live con Lucio Corsi Gabry Ponte e tributi storici

Festival. Lucio Corsi e Gabry Ponte guideranno il pubblico in un viaggio sonoro tra performance indimenticabili e tributi storici. Le luci si accenderanno su Basilea, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni e talenti pronti a conquistare il cuore degli spettatori. Non perdere questo imperdibile appuntamento con la musica europea!

Il Festival Eurovision Song Contest 2025 ha ufficialmente dato il via ai preparativi per la prima semifinale, trasmessa in diretta dalla città di Basilea. Quest'evento, seguito con entusiasmo, prevede un ricco programma che vedrà lo scontro di due esibizioni che hanno già attirato l'attenzione del pubblico. Un palco internazionale in primo piano La serata è .

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.