EurOrchestra concerto Primaveraera nell' aria con Sabrina Di Maggio e Mario Valentino Scarangella

Mercoledì 14 maggio alle 17:30, l'EurOrchestra presenta il terzo appuntamento dei «Concerti in Biblioteca» 2025, parte del «Piano Festival San Nicola». In questa occasione, i talentuosi Sabrina Di Maggio e Mario Valentino Scarangella ci condurranno in un viaggio musicale primaverile, sotto la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, in sinergia con...

