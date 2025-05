Europa League approcci diversi di Tottenham e Manchester United in caso di vittoria | pulman scoperto contro… barbecue!

Nella finale di Europa League del 21 maggio a Bilbao, Tottenham e Manchester United si preparano con approcci diametralmente opposti in caso di vittoria. Mentre il Tottenham ha in mente una festosa parata con pulman scoperto, il Manchester United opta per mantenere un profilo basso, rifugendo da celebrazioni eccessive. Un contrasto significativo che rende l'attesa ancora più intrigante.

Il Tottenham ha già pianificato una parata celebrativa in caso di vittoria dell'Europa League contro il Manchester United nella finale di Bilbao del 21 maggio, secondo quanto riportato da ESPN. Gli Spurs sperano di interrompere un digiuno.

