Eugenio Bennato ospite di Orbite Musiche intorno al mondo

Eugenio Bennato, il celebre cantautore e polistrumentista, sarà ospite sabato 17 maggio al Teatro Comunale di Nardò, per il concerto che segna la conclusione di "Orbite. Musiche intorno al mondo". A partire dalle 20:30, il pubblico potrà immergersi in un viaggio sonoro unico, con ingressi a prezzi accessibili su Dice.fm.

