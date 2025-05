Ettore Messina | Milan voglio la Coppa Italia ma Bologna mi rimarrà sempre nel cuore e il loro modello…

Ettore Messina, allenatore dell'Olimpia Milano e appassionato tifoso del Milan, esprime il suo desiderio di vincere la Coppa Italia, ma non dimentica mai il suo legame con Bologna. In vista della finale contro il club emiliano, Messina rivela il suo affetto per la città e il modello virtuoso che rappresenta.

Le parole di Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano e tifoso del Milan, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna

Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano ma per anni alla Virtus Bologna, ha parlato della prossima finale di Coppa Italia Milan-Bologna. Di seguito le sue parole a La Repubblica.

