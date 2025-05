Etrusca basket San Miniato trionfa nei quarti di finale playoff contro BC servizi basket Aretina

L'Etrusca Basket San Miniato festeggia un'importante vittoria nei quarti di finale playoff, sconfiggendo con un convincente 86-67 la BC Servizi Basket Aretina. Inizio positivo per gli ospiti, ma la squadra di San Miniato ha reagito con determinazione, dimostrando qualità e carattere sul campo. Una prestazione che alimenta le ambizioni di una stagione straordinaria.

Buona la prima per l'Etruscabasket San Miniato che ha inaugurato nel migliore dei modi la serie dei quarti di finaleplayoff superando nettamente la BC servizibasketAretina per 86-67. L'inizio del match ha visto Arezzo spavalda e ben disposta in campo, capace di sfruttare le iniziali incertezze dei padroni di casa. Nei primi tre minuti, infatti, San Miniato ha faticato a trovare la giusta fluidità, concedendo qualcosa in difesa e commettendo qualche errore di troppo nella metà campo offensiva. Tuttavia una volta prese le misure, l'Etrusca ha iniziato a imporre il proprio ritmo, chiudendo il primo quarto avanti 22-19.Nella seconda frazione la partita ha visto un leggero calo dal punto di vista realizzativo ma la squadra di casa è riuscita comunque a mantenere il vantaggio grazie a una difesa sempre più compatta e ad un attacco che pur non brillante, ha prodotto buone scelte andando al riposo con 37-31.

