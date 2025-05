Étoile | come rivedere la screwball comedy a passo di danza

Étoile riporta in vita la screwball comedy a passo di danza, mescolando ironia e spettacolo. Ambientata nel vibrante mondo della danza, la serie di Amazon Prime, firmata dagli autori di Gilmore Girls e Mrs. Maisel, si distingue come uno dei migliori prodotti televisivi del 2025, con un memorabile monologo sulla danza nel settimo episodio, interpretato da Cheyenne Toussaint.

La serie di Amazon Prime, ambientata nel mondo della danza, ripropone lo stile inconfondibile degli autori di Gilmore Girls e Mrs. Maisel, attestandosi fra i migliori prodotti televisivi del 2025. Il monologo sulla danza pronunciato nel settimo episodio di Étoile da Cheyenne Toussaint, star di prima grandezza del New York Metropolitan Ballet, colpisce con particolare forza non solo e non tanto per la sua efficacia retorica, ma piuttosto per un altro motivo: perché arriva a noi spettatori in maniera tutt'altro che scontata, affidato a un personaggio niente affatto sentimentale, ma caratterizzato al contrario da uno schietto pragmatismo, spesso e volentieri perfino brutale. Pertanto, mentre descrive una vocazione talmente totalizzante da non averle lasciato scelta, la 'temibile' Cheyenne ci appare quanto mai sincera, forse addirittura vulnerabile; come se, in fondo, la . 🔗Leggi su Movieplayer.it