Etna | intense esplozioni colate e nubi

L'eruzione dell'Etna sta raggiungendo nuovi picchi di intensità, caratterizzata da esplosioni violente e frequenti dal cratere di SudEst. Due colate laviche si stanno sviluppando verso Sud ed Est, mentre una densa nube eruttiva si disperde nel cielo. A Zafferana Etnea, è segnalata la caduta di ceneri, evidenziando l'attività vulcanica in corso.

1.14 L'eruzione dell'Etna in corso sta aumentando di intensità, con forti e frequenti esplosioni dal cratere di SudEst Due piccole colate laviche si dirigono verso Sud ed Est, mentre una nube eruttiva si disperde in direzione Est-Sud Est.Segnalata caduta di cenere a Zafferana Etnea. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori massimi nella serata di ieri e resta su livelli alti. Anche l'attività infrasonica è intensa, con eventi concentrati sempre nell'area del cratere di Sud-Est.L'attività non impatta sull'operatività dell'aeroporto 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it