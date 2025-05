Etna colate e nube eruttiva dal cratere di Sud-Est

Aumenta l'energia dell'eruzione in corso sull'Etna, con intense e frequenti esplosioni dal cratere di Sud-Est. L'attività eruttiva alimenta due piccole colate laviche dirette rispettivamente a Sud e a Est. È presente anche una nubeeruttiva che si disperde in direzione Est-Sud-Est. Caduta di cenere lavica è segnalata Zafferana Etnea. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Etna, colate e nube eruttiva dal cratere di Sud-Est

