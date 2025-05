etimologia della rivoluzione

L'etimologia della parola "rivoluzione" rivela la sua complessità intrinseca, simbolizzando un cambiamento radicale e la simultanea spirale di continuità e rottura. A Roma, il 13 maggio, esploreremo come questo duplice volto caratterizzi le rivoluzioni storiche, con l'intento di comprendere le tensioni e le aspirazioni che ne guidano il corso.

Roma, 13 mag – Nell’esaminare in profondità un fenomeno rivoluzionario, spesso ci si va a scontrare un duplice volto di tale fenomeno. Le rivoluzioni infatti, salvo rarissime eccezioni, presentano nella propria impostazione ideale e programmatica, questa natura da Giano bifronte: si combatte per cambiare il mondo oppure per restaurare un paradiso perduto? La Rivoluzione è completamento di sommovimenti e pulsioni già manifestatesi in precedenza oppure è una frattura totale con tutto ciò che c’era prima?Una realtà storica profondaQuesto doppio volto del fenomeno rivoluzionario è già insito nella sua origine etimologica: la parola deriva dal latino revolutio, che vuol dire “ritorno”. A sua volta però revolutio deriva dal verbo revolvere, che può essere tradotto, tra le altre cose, come “rovesciare” più che come “ritornare”. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it