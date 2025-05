Estrazione Superenalotto 13 maggio 2025 | vincite e quote

Il 13 maggio 2025 si svolgerà l'estrazione del Superenalotto, il concorso n. 76, che continua a incantare gli italiani con le sue vincite straordinarie. Scopriamo insieme le vincite e le quote di questa attesa estrazione, mentre gli appassionati si affrettano a tentare la fortuna in ricevitoria.

13 maggio2025, l’Estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 76. Ecco tutti i ragguagliIl gioco, che da anni affascina gli italiani grazie alle sue alte poste in gioco, vede oggi la sua 76° Estrazione settimanale. Ancora poche ore per recarsi in ricevitoria e provare a cogliere il bersaglio grosso. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata.EstrazioneSuperenalotto (LaPresse) – IlVeggente.itSuperenalottoPunti 6: Numero vincite 0 , quote € 0,00Punti 5+: Numero vincite 0 , quote € 0,00Punti 5: Numero vincite 3 , quote € 56.213,57Punti 4: Numero vincite 498 , quote € 399,26Punti 3: Numero vincite 18.574 , quote € 29,29Punti 2: Numero vincite 306. 🔗Leggi su Ilveggente.it