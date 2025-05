Estrarre testo da immagini su PC | soluzioni pratiche gratuite

Estrarre testo da immagini su PC può sembrare complesso, ma esistono soluzioni pratiche e gratuite per farlo. Utilizzando strumenti specifici, è possibile riconoscere e selezionare facilmente il testo presente in un'immagine, permettendo di trasferirlo rapidamente in documenti o altre applicazioni. Scopriamo insieme le migliori opzioni disponibili.

Per catturare il testo che si trova scritto su un'immagine non si può semplicemente fare copia e incolla, ma ci vuole uno strumento che riconosca la presenza di parole scritte e che riesca ad estrarle dal file immagine per poterle poi incollare su un documento o dove si vuole. Questo tipo di operazione informatica è molto utile quando si trovano pagine di libri fotografate e salvate come file immagine oppure per ricopiare il testo di una rivista o di una scatola o di fotografie trovate su internet. La cattura del testo scritto all'interno delle immagini si basa sulla cosiddetta tecnologia OCR, ossia il riconoscimento ottico dei caratteri diventata ormai qualcosa di molto semplice da attuare, anche con software gratuiti. L’ OCR analizza l’immagine, riconosce lettere e parole e le trasforma in testo che puoi copiare, modificare o tradurre. 🔗Leggi su Navigaweb.net © Navigaweb.net - Estrarre testo da immagini su PC: soluzioni pratiche gratuite

