Estesa la chiusura a tutte le scuole per il caso di meningite | preoccupazione tra i genitori

A Carovigno, cresce la preoccupazione tra i genitori dopo la segnalazione di un caso di meningite che ha colpito un docente della scuola primaria "Nicola Brandi". Oggi, martedì 13 maggio, il sindaco Massimo Lanzilotti ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura di tutti i plessi dell'istituto per garantire la sicurezza degli studenti.

CAROVIGNO - A seguito del caso di meningite che ha colpito un docente della scuola primaria "Nicola Brandi", nella giornata di oggi, martedì 13 maggio, il sindaco Massimo Lanzilotti ha firmato una nuova ordinanza (n. 75 del 13052025) che estende la chiusura a tutti i plessi dell'istituto. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Estesa la chiusura a tutte le scuole per il caso di meningite: preoccupazione tra i genitori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiusura scuole Pozzuoli dopo la forte scossa di terremoto - Il sindaco Manzoni ha firmato l’ordinanza: stop alle attività a partire da oggi. Chiusi anche l’asilo nido, il cimitero e il polo culturale di Palazzo Toledo ... 🔗quotidiano.net

Scuole Chiuse a Maggio 2025 tra Elezioni, Giro d’Italia e Santi Patroni: Tutte le Date da Segnare - Maggio è l’ultimo mese di scuola prima delle vacanze estive, ma tra ponti, elezioni, Giro d’Italia e festività locali, molte scuole resteranno chiuse per diversi giorni. Ecco il calendario aggiornato. 🔗msn.com

Quando finisce la scuola? Ecco tutte le date regione per regione. E in alcune si sa già quando si ripartirà a settembre - Manca poco più di un mese alla conclusione delle lezioni per l’anno scolastico 2024/25 e, mentre gli studenti non impegnati negli esami di Stato iniziano il conto alla rovescia, si avvicinano le ultim ... 🔗orizzontescuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Capelli caduti? questo cappello fa al caso vostro

Youpin, piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, ha ideato un sistema per far ricrescere i capelli. Tramite COSBEAUTY ha presentato un cappello dotato di una tecnologia che stimola la crescita dei capelli: l’LLLT Laser Cap.