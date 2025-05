Este città che accoglie e premia | torna il Bonus Residenza anche per il 2025 e il 2026

Este, città che accoglie e premia, rinnova il suo impegno verso i nuovi residenti con il bonus residenza per il 2025 e 2026. Coloro che decideranno di trasferirsi a Este per motivi di lavoro potranno beneficiare di un contributo economico che rende più allettante mettere radici in questa affascinante cittadina padovana. Un benvenuto con stile!

Ad Este, mettere radici conviene. Letteralmente. Perché anche nei prossimi due anni – 2025 e 2026 – chi sceglierà di trasferirsi nella cittadina padovana per motivi di lavoro potrà contare su un contributo economico pensato per dare il benvenuto. con stile.

