Estate Reggina la giunta approva gli atti d’indirizzo per un ricco cartellone di eventi

L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha approvato un articolato atto di indirizzo per creare un ricco cartellone di eventi estivi nel 2025. Questo intervento si inserisce nell'ambito del programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché del Poc Pon Metro 2014-2020, mirato a valorizzare la città e attrarre turisti.

La giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato l'atto di indirizzo per azioni materiali ed da realizzarsi durante la stagione estiva 2025 a valere su Pn metro plus e città medie sud 2021 – 2027 Poc Pon metro 2014 2020.L’Amministrazione comunale, attraverso l’approvazione di questo atto. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Estate Reggina, la giunta approva gli atti d’indirizzo per un ricco cartellone di eventi

Ne parlano su altre fonti

Estate Reggina, ok della Giunta comunale per gli atti d’indirizzo - La Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo per azioni materiali ed da realizzarsi durante la stagione estiva 2025 a valere su Pn metro plus e città medie sud 2021 – 2027/ Poc Pon metro 2014/ ... 🔗reggiotv.it

Ok ad indirizzi per proposte programma “Estate Reggina” e “Feste Mariane” - Nella seduta del 14 di aprile a Palazzo San Giorgio, con l’approvazione della delibera n°78, la Giunta comunale di Reggio Calabria dà il via all’acquisizione di proposte per la realizzazione del ... 🔗cn24tv.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

METRO EXODUS ARRIVERA? SULLE CONSOLE NEXT-GEN

Per celebrare il decimo anniversario ? disponibile un trailer con la timeline interattivaDeep Silver e 4A Games sono liete di annunciare che Metro Exodus, l?epico sparatutto in prima persona ispirato alla trama dei romanzi di Dmitry Glukhovsky, arriver? su Xbox Series X / S e PlayStation 5, con importanti miglioramenti tra cui un frame rate pi? veloce, una maggiore risoluzione, tempi di caricamento ridotti e straordinarie feature di ray tracing rese possibili dal nuovo hardware.