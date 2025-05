Estate previsti 66 milioni turisti e 267 milioni presenze

L'estate 2023 si preannuncia record per il turismo, con 66 milioni di turisti e 267 milioni di presenze previste. Secondo le stime dell'istituto Demoskopika, si registra un incremento rispetto alla stagione precedente, confermando una crescente fiducia e un rinnovato interesse verso le destinazioni italiane.

Tempo di lettura: < 1 minutoFlussi turistici ancora in crescita nell'imminente stagione estiva. Emerge dalle stime dell'istituto Demoskopika. Quest'Estate sono attesi 65,8 milioni di turisti e 267,4 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1% rispetto alla stessa stagione del 2024, segnata da 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. In altri termini, a optare per una vacanza nelle località del Belpaese, tra giugno e settembre, sarebbero circa 2,2 milioni di turisti in più generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero.

