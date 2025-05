Estate in crescita i turisti in Italia

L'estate 2025 si preannuncia promettente per il turismo in Italia, con un incremento del 3% degli arrivi. Secondo l'Istituto Demoskopika, si prevede che da giugno a settembre arriveranno 66 milioni di turisti, generando 267 milioni di pernottamenti in strutture ricettive. Un segnale positivo per un settore in costante ripresa.

ROMA (ITALPRESS) – turisti in crescita per l’Estate 2025 in Italia. Queste le stime dell’Istituto Demoskopika. Da giugno a settembre, sono previsti 66 milioni di arrivi, con un incremento del 3% rispetto al 2024, e 267 milioni di pernottamenti in strutture alberghiere ed extra alberghiere che alimenteranno un business che raggiungerà i 38 miliardi di spesa. È in ripresa il mercato domestico, che negli anni scorsi viaggiava a rilento, con 30 milioni di arrivi. In sostanza, tra giugno e settembre, ci dovrebbero essere 2 milioni di turisti in più. In leggero aumento gli Italiani che partiranno, con effetti positivi sui pernottamenti. In crescita anche il numero degli stranieri che sceglierà di fare le vacanze in Italia, con un numero di pernottamenti stabile. Il budget pro capite sarà di 593 euro contro i 608 della passata Estate. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Estate, in crescita i turisti in Italia

