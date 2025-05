Estate 66 milioni turisti e 267 milioni presenze | bene il mercato domestico in Italia

L'estate si preannuncia quanto mai vivace per il turismo in Italia, con stime di 66 milioni di turisti e 267 milioni di presenze. I dati forniti dall'istituto Demoskopika, pubblicati in anteprima da ANSA, suggeriscono una crescita continua dei flussi turistici, evidenziando un buon andamento del mercato domestico.

Flussi turistici ancora in crescita nell'imminente stagione estiva. Emerge dalle stime dell'istituto Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima. Quest'Estate sono attesi 65,8 milioni di turisti e 267,4 milioni di presenze , con un incremento rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1% rispetto alla stessa stagione del 2024, segnata da 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. In altri. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Estate, 66 milioni turisti e 267 milioni presenze: bene il mercato domestico in Italia

