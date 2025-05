Esperienze estive per i giovani con la Caritas di Forlì-Bertinoro

La Caritas di Forlì-Bertinoro offre anche quest’estate opportunità uniche per giovani, con esperienze che combinano formazione e servizio alla comunità. Attraverso il campo Join Up! e altre iniziative, i partecipanti esploreranno il valore del dono di sé, promuovendo l’educazione al servizio, la pace e la carità. Un’occasione imperdibile per crescere insieme!

La Caritas di Forlì-Bertinoro, anche quest’anno promuove due Esperienzeestive per i ragazzi e giovani, che uniscono formazione e servizio alla comunità con l’obiettivo di promuovere in loro l’educazione al servizio, il valore del dono di sé, della pace e della carità. Il campo Join up! per. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Esperienze estive per i giovani con la Caritas di Forlì-Bertinoro

