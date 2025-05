Esordio in Serie A per l’arbitro senese Valerio Crezzini | un debutto da applausi Ha diretto senza errori Udinese-Monza

Valerio Crezzini, giovane arbitro senese, ha debuttato con successo in Serie A, dirigendo la gara Udinese-Monza con grande professionalità. La sua performance impeccabile ha impressionato, segnando un inizio promettente nella massima serie, dopo aver già accumulato esperienze come quarto uomo nei match precedenti. L'ottimo esordio segna una nuova era per l'arbitro in ascesa.

E’ stato un ottimo Esordio quello di ValerioCrezzini (nella foto), nella massima Serie. Il fischietto senese, neopromosso ad arbitro Can, ha diretto domenica la sua prima partita da affettivo (Udinese-Monza, 1-2) dopo aver calcato più volte i campi della A come quarto uomo. La sua prova è stata giudicata sufficiente e anche più che sufficiente dalle principali testate sportive nazionali (Gazzetta dello Sport 6; Corriere dello Sport 6,5; Tuttosport 6): negli episodi più spinosi ha preso le decisioni giuste; in occasione del duello tra Birindelli e Kamara, che ha portato alla segnatura dell’1-2, Crezzini ha reputato l’azione regolare, cogliendo il favore del Var. E anche la rete di Caprari, convalidata dal fischietto senese, non era viziata: il giocatore ha colpito la sfera con la spalla sinistra e non con il braccio, dopo il palo colpito da Birindelli. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Esordio in Serie A per l’arbitro senese. Valerio Crezzini: un debutto da applausi. Ha diretto senza errori Udinese-Monza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esordio in Serie A per l’arbitro senese. Valerio Crezzini: un debutto da applausi. Ha diretto senza errori Udinese-Monza - E’ stato un ottimo esordio quello di Valerio Crezzini (nella foto), nella massima serie. Il fischietto senese, neopromosso ad ... 🔗sport.quotidiano.net

L'arbitro senese Valerio Crezzini esordisce in Serie a: dirigerà Udinese-Monza - Classe 1993, contradaiolo della Torre, Crezzini ha già arbitrato in Serie B e svolto il ruolo di quarto uomo in A. Nel suo percorso anche la finale del Torneo di Viareggio. L’ultimo arbitro senese ... 🔗valdelsa.net

Valerio Crezzini debutta come arbitro in Serie A: dirigerà Udinese-Monza - Il senese Valerio Crezzini, promosso arbitro Can, esordirà in Serie A dirigendo Udinese-Monza, un sogno realizzato. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatoriLG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.