Esondazione del torrente Sterza una targa per gli eroi Giacomo e Nicola

L’esondazione del torrente ha danneggiato la targa dedicata a Giacomo e Nicola, valorosi dipendenti di E-Distribuzione. Questi due uomini hanno dimostrato un eccezionale spirito di servizio e umanità durante il loro compito di presidio della rete elettrica, guadagnandosi la gratitudine della comunità. La loro eroica dedizione rimarrà sempre nel cuore di Montecatini Val di Cecina.

MONTECATINI VAL DI CECINA – “A Giacomo e Nicola, dipendenti di E-Distribuzione del Blue Team Volterra – Unità Territoriale Pisa, con profonda gratitudine per la professionalità, lo spirito di servizio e l’eroica umanità con cui durante lo svolgimento dell’attività di presidio della rete elettrica nella tragica alluvione della notte tra il 23 e il 24 settembre, in località Gabella a Montecatini Val di Cecina, hanno portato in salvo bambini e famiglie”. Questo il testo riportato sulla targa che è stata consegnata oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal responsabile People & Organization Italia di Enel Aldo Forte, a Giacomo Mercatini e Nicola Iacomelli, dipendenti di E-Distribuzione, che la sera tra il 23 ed il 24 settembre a Montecatini val di Cecina grazie al loro coraggio, alla generosità ed alla prontezza di spirito hanno messo in salvo alcune famiglie in pericolo a causa dell’Esondazione del torrenteSterza. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

