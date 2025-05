Esenzione Imu per le abitazioni inagibili Fratelli d' Italia ritira l' ordine del giorno

In Consiglio comunale a Chieti, la proposta di emendamento dei gruppi Chi Ama Chieti e Chieti C’è ha suscitato attenzione. Fratelli d’Italia ha ritirato l’ordine del giorno riguardante l’esenzione di IMU e Tari per le abitazioni inagibili del quartiere di Santa Maria, segnando un momento significativo nel dibattito locale su come supportare i cittadini in difficoltà.

In Consiglio comunale a Chieti ieri è approdata la proposta di emendamento dei gruppi Chi Ama Chieti e Chieti C'è all'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia sull'eliminazione di Imu e Tari per le abitazioniinagibili e oggi disabitate del quartiere di Santa Maria.

