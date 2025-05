Escursionista precipita in zona impervia Recuperato e ricoverato

Ieri pomeriggio, un escursionista ha subito una brutta caduta in una zona impervia della Val Malgina, a Teglio. Grazie a un'operazione di soccorso complessa, che ha richiesto ore di lavoro da parte dei tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, l'uomo è stato recuperato e successivamente ricoverato.

Brutta caduta e per di più in una zona molto impervia ieri pomeriggio in Val Malgina – territorio di Teglio – per un Escursionista che è stato tratto in salvo dopo un’operazione di soccorso complessa che ha impegnato per ore i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Aprica e i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Nei pressi della zona dell’incidente si sono portati un’ambulanza e l’elisoccorso che poi ha trasportato in ospedale l’Escursionista in codice giallo, dunque politraumatizzato, ma non in pericolo di vita. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Escursionista precipita in zona impervia. Recuperato e ricoverato

