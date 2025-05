Escluso per decisione ideologica Libertà di stampa Delmastro difende Cerno

In un contesto di crescente preoccupazione per la libertà di stampa, il caso di Tommaso Cerno, escluso dal dibattito al Parlamento Europeo per motivi ideologici, solleva interrogativi fondamentali. La censura di una voce critica è un paradosso inammissibile in un incontro dedicato al pluralismo informativo, evidenziando quanto il dibattito su questi temi sia ancora attuale e vitale.

''La mia solidarietà a Tommaso Cerno, Escluso dal dibattito sulla Libertà di stampa al Parlamento europeo per una decisioneideologica e unilaterale. È paradossale che, in un incontro sul pluralismo dell'informazione, venga censurata la voce di un giornalista che ha dedicato la propria carriera ai diritti civili e alla Libertà". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. "Curioso che chi si riempie la bocca di democrazia e di tutela dei diritti, selezioni i giornalisti in base all'allineamento politico - conclude - La Libertà di stampa si difende ascoltando tutte le voci, non solo quelle che fanno comodo''.

