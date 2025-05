ESCLUSIVA – Parma – Napoli avviso netto per Conte | il colpo di scena

...il futuro di Conte sulla panchina azzurra. Un avviso netto da parte della dirigenza, che chiarisce le aspettative per la partita. Con l'obiettivo di risollevare il morale e ritrovare la vittoria, il Napoli si prepara a affrontare il Parma, che sotto la guida di Chivu si sta dimostrando avversario ostico.

In casa Napoli, in attesa della prossima gara contro il Parma, bisogna registrare un avviso ufficiale per lo stesso Antonio Conte. Dopo il pareggio deludente contro il Genoa, di fatto, il Napoli sfiderà domenica sera allo Stadio Tardini il Parma di Chivu. Questa gara, ovviamente, sarà decisiva per la lotta scudetto.Il Parma, tra l'altro, sicuramente darà filo da torcere ai partenopei, visto che non è ancora salvo. Tra i giocatori più pericolosi del team emiliano bisogna sicuramente inserire Milan Djuric. Proprio su quest'ultimo, di fatto, bisogna segnalare delle dichiarazioni importanti del suo agente ai nostri microfoni.Djuric, l'agente: "Milan è galvanizzato dal gol segnato all'Empoli"Vittorio Sabbatini ha rilascaito queste dichiarazioni alla redazione di spazioNapoli.it: Come sta Milan dopo il gol realizzato all'Empoli? "Milan è sicuramente è galvanizzato dal gol, visto che ha coronato tutti gli sforzi fatti per rientrare il prima possibile.