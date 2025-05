ESCLUSIVA IN – Marco Rossi CT Ungheria | Napoli sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro Inter 2 fotogrammi

In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano. Scopri come il trentaseiesimo turno di Serie A ha cambiato le dinamiche della stagione, tra sorprese e aspettative.

Il CT dell’Ungheria, MarcoRossi, ha parlato in ESCLUSIVA su Inter-News.it. Dal duello tra Inter e Napoli, alla Champions League passando per il palloned’Oro. L’Intervista completa.Mister Rossi, il trentaseiesimo turno di Serie A ha sparigliato nuovamente le carte, dopo il pari del Napoli e la vittoria dell’Inter. sorpreso?Sì! Mi ha sorpreso un po’, però, evidentemente il Genoa ha beneficiato del fatto che abbia potuto giocare più libero mentalmente, senza grandi obiettivi se non quello di ben figurare. Non lo avrei mai detto che avrebbero potuto strappare un pareggio al Diego Armando Maradona, ma così è stato. Anche se alla fine, credo, avrebbe meritato più il Napoli, ma alla fine è questo il calcio. A volte ti va bene, altre volte meno bene.Napoli a Parma e Inter in casa con la Lazio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi»

