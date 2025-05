Escalation criminale ad Aprilia nuovi controlli interforze dopo gli spari

...ha visto un incremento preoccupante della criminalità. Le autorità locali, in risposta agli episodi di violenza, hanno avviato nuovi controlli interforze per garantire la sicurezza dei cittadini. L'obiettivo è combattere l'escalation criminale e ripristinare la tranquillità in una comunità sempre più allarmata.

controlliinterforze ad Aprilia torna nuovamente al centro della cronaca negli ultimi giorni. Gli spari della scorsa settimana, in via Guido Rossa prima e in via Carroceto poi, hanno nuovamente fatto alzare il livello di attenzione nella città che si trova nel nord della provincia di Latina e che. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Escalation criminale ad Aprilia, nuovi controlli interforze dopo gli spari

