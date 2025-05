esc 2025 al via con la prima semifinale c è anche lucio corsi omaggio a celine dion

Il 2025 segna l'inizio dell'Eurovision Song Contest, con la prima semifinale in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea. Tra i partecipanti spicca Lucio Corsi, pronto a rendere omaggio a Céline Dion. La kermesse, giunta alla sua 69esima edizione, promette emozioni e spettacolo, inaugurando un'avventura musicale indimenticabile.

La 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest è ai nastri di partenza. Da stasera, infatti, scatta la kermesse musicale europea in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, Nazione vincitrice lo scorso anno. La gara comincia con la prima delle due semifinali (la seconda sarà giovedì 15 maggio) e in Italia sarà trasmessa su Rai 2 con la conduzione di Gabriele Corsi e di BigMama a partire dalle 21, preceduta da una breve anteprima di 15 minuti alle 20.15 prima del TG2. anche Radio 2 seguirà l’evento con una diretta condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso.Nonostante di diritto in finale (insieme a Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Svizzera), c’è attesa per il debutto del portabandiera tricolore LucioCorsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e in cerca dell’ottavo piazzamento consecutivo in top 10 per l’Italia. 🔗Leggi su Davidemaggio.it