Esami di Maturità 2025 | modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari In aggiornamento

In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di Messa a Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti. Scopri gli avvisi regionali e come presentare la domanda per la sostituzione in questo importante evento scolastico.

Esami di Maturità 2023: Tracce e autori, novità e temi attuali

Alle 8:30 in punto, il 21 giugno 2023, sono ufficialmente iniziati gli esami di Maturità con l'apertura dei plichi ministeriali contenenti le sette tracce della prima prova, dedicata all'italiano.