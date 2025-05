Erutta il vulcano Kanlaon nelle Filippe | l’esplosione è impressionante Raggio di evacuazione di sei km – Video

Il vulcano Kanlaon, situato nelle Filippine centrali, è eruttato martedì mattina, sprigionando una spettacolare colonna di cenere grigia e detriti. Con un raggio di evacuazione di sei chilometri, le autorità hanno attivato l’allerta per garantire la sicurezza della popolazione. Questo è il secondo evento eruttivo del vulcano quest'anno, dopo l'eruzione di aprile.

Un vulcanonelle Filippine centrali è entrato in eruzione nelle prime ore di martedì, sollevando una colonna di cenere grigia e detriti per diversi chilometri nel cielo. Il vulcanoKanlaon, uno dei 24 vulcani attivi nel paese del Sud-Est asiatico, era già entrato in eruzione ad aprile. L’allerta di livello 3 (su una scala di 5) istituita durante l’eruzione di dicembre è rimasta invariata, con un Raggio di evacuazione mantenuto a sei chilometri. I villaggi circostanti erano stati evacuati a dicembre, quando era stata emanata una prima allerta.“Un’eruzione moderatamente esplosiva si è verificata nel cratere del vulcanoKanlaon alle 2:55 di questa mattina (20:55 di lunedì in Italia)”, ha affermato in una nota l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, aggiungendo che l’eruzione è durata cinque minuti. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it