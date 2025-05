Erri De Luca il nuovo libro L' età sperimentale presentato al Museo civico di Pianetto

Venerdì 16 maggio, il Museo Civico Monsignor Domenico Mambrini di Pianetto accoglie Erri De Luca per la presentazione del suo nuovo libro, “L’età sperimentale”. Con un contributo dell’iconica Ines de la Fressange, l’autore esplora in modo intimo e originale la maturità, celebrando le esperienze che la caratterizzano e arricchiscono. Un incontro imperdibile per gli amanti della letteratura.

Il Museocivico Monsignor Domenico Mambrini di Pianetto ospita venerdì 16 maggio lo scrittore Erri De Luca, che presenta il suo ultimo libro, "L'età sperimentale". Nel volume, impreziosito da un contributo di Ines de la Fressange, l'autore offre uno sguardo personale sull'età matura, intesa non.

