Eroi dalle mille ombre | la storia partigiana è un racconto di contraddizioni

"Loro furono pericolosi, ma furono anche Eroi. È una contraddizione. Ma una delle tante nella storia del mondo". "Loro" sono i partigiani comunisti che, dal settembre-ottobre 1943 al 25 aprile 1945, con le Brigate Garibaldi, i Gap (Gruppi di azione patriottica) e i Sap (Squadre d'azione patriottica), furono i militanti più numerosi e combattivi tra i protagonisti della Resistenza armata contro le forze naziste e quelle, alleate, della Rsi. La storia di queste formazioni partigiane – con le loro luci e le loro ombre – è ricostruita da Gabriele Ranzato nel saggio Eroi pericolosi. La lotta armata dei comunisti nella Resistenza (Laterza, Roma-Bari 2024). Eroi perché hanno perso o rischiato di perdere la vita per liberare l'Italia dal nazifascismo. Pericolosi perché – rispetto alle altre formazioni partigiane, cattoliche, azioniste, liberali, monarchiche – il loro obiettivo politico non era far rinascere – dopo la dittatura – un'Italia democratica, bensì una "dittatura del proletariato" fotocopia del sistema sovietico.