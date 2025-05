Erdogan vede Rutte alla vigilia del vertice informale Nato in Turchia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ospitato ad Ankara il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in preparazione del vertice informale dell'alleanza che si terrà a Antalya il 14 e 15 maggio. L'incontro rappresenta un'importante occasione per discutere le sfide geopolitiche attuali e rafforzare la cooperazione tra i membri dell'alleanza.

Ankara, 13 mag. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il segretario generale della Nato Mark Rutte ad Ankara in vista di una riunione informale dell'alleanza prevista per mercoledì 14 e giovedì 15 maggio nella città costiera di Antalya. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erdogan vede Rutte alla vigilia del vertice informale Nato in Turchia

