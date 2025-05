Erano andati via dal ristorante senza pagare 21350 euro Mi hanno chiamato e mi hanno fatto il bonifico | il sospiro di sollievo di Tommy Tedone

Il 10 maggio, un episodio singolare ha scosso l’Osteria da Mario a Bari: un gruppo di clienti ha lasciato il ristorante senza pagare un conto di 213,50 euro. Tommy Tedone, gestore del locale, ha condiviso la sua amarezza sui social, ma alla fine ha ricevuto un bonifico. "Non me ne importa niente dei soldi", ha dichiarato nel suo video.

Ha fatto discutere la vicenda accaduta lo scorso 10 maggio a Bari, nell'Osteria da Mario gestita da TommyTedone, che sui social ha raccontato, amareggiato, quanto accaduto. "Non me ne importa niente dei soldi" ha esordito in un video pubblicato online. "213,50 euro: questo è il preconto che non è mai andato al tavolo" secondo il gestore, che ha parlato di un gruppetto formato da due uomini, le rispettive signore e i bambini che si sarebbe dato alla fuga senza passare dalla cassa.Dopo qualche giorno e soprattutto sull'onda di ferocissime critiche social, i clienti "sbadati" si sono fatti vivi con il ristoratore, come riporta il Corriere della Sera. A raccontarlo è sempre TommyTedone: "Uno dei loro parenti ha fatto da tramite e ha detto che entro la mattinata avrei ricevuto il bonifico. Anziché 213,50 mi ha mandato 215 euro.

