Era un grido d’aiuto | Enrico Galiano spiega perché ha condiviso la lettera di una studentessa ai docenti

Enrico Galiano, scrittore e docente, si interroga sui social dopo aver condiviso una potente lettera di una sua studentessa. Il testo, affisso nella bacheca della scuola, rappresenta un grido d'aiuto e invita i docenti a riflettere su temi cruciali. La decisione di pubblicarla ha sollevato interrogativi e dibattiti sull'importanza dell’ascolto e del supporto scolastico.

«Ho sbagliato a pubblicare quella lettera?» Se lo chiede sui suoi canali social EnricoGaliano. Qualche giorno fa lo scrittore e docente pordenonese aveva deciso di pubblicare la lettera choc che una studentessa aveva affisso sulla bacheca della sua scuola e aveva chiesto di commentare le sue. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - «Era un grido d’aiuto»: Enrico Galiano spiega perché ha condiviso la lettera di una studentessa ai docenti

