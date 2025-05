Equitazione Presentato 92 CSIO di Roma - Master d' Inzeo

L'edizione 2025 dello CSIO di Roma - Master d'Inzeo si svolgerà dal 21 al 25 maggio a Villa Borghese, promettendo un'indimenticabile esperienza di equitazione di alto livello. Questo prestigioso evento, parte delle Rolex Series, riunisce i migliori cavalieri e cavalli in una delle cornici più affascinanti del mondo equestre.

Roma, 13 mag. - Sarà come sempre un appuntamento di sportivo di alta gamma l'edizione 2025 dello CSIO di Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo in programma dal 21 al 25 maggio a Villa Borghese. L'evento fa parte delle Rolex Series, il prestigioso circuito che riunisce sette concorsi ippici considerati pietre miliari nel calendario mondiale del salto ostacoli, come tradizione sarà aperto gratuitamente al pubblico e vedrà oltre 450 atleti di 16 nazioni e 600 cavalli impegnati nelle categorie internazionali, e in quelle nazionali e giovanili che completano il ricco palinsesto sportivo dell'evento, per quattro intense giornate dedicate al cavallo.Lo CSIO, che conferma la presenza di molti cavalieri ai vertici del ranking mondiale (sei della 'Top Ten'), affianca alle gare internazionali ospitate nell'ovale erboso di Piazza di Siena, delle prove nazionali e il torneo di polo al limitrofo Galoppatoio, portando su Villa Borghese un'attenzione che si allarga ad una platea di appassionati immensa. 🔗Leggi su Quotidiano.net