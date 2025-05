Equitazione | la lista delle nazioni presenti al Piazza di Siena 2025

L'attesa per il Piazza di Siena 2025, il prestigioso concorso equestre di salto ostacoli a Roma, cresce. Dal 22 al 25 maggio, i più talentuosi cavalieri e cavalli di tutto il mondo si riuniranno nel meraviglioso "teatro" della capitale italiana per sfidarsi. Scopriamo insieme la lista delle nazioni che parteciperanno a questo emozionante evento.

L’inizio del Piazza di Siena2025, notissimo concorso equestre del salto ostacoli planetario che si tiene ogni anno a Roma, è sempre più vicino. Dal 22 al 25 maggio infatti, nella capitale d’Italia, i migliori interpreti della disciplina scenderanno in campo per sfidarsi sui percorsi del “teatro” di Villa Borghese.Coppa dellenazioni, prima, e Gran Premio individuale dopo: nel corso della presentazione dell’evento sono state rese note alla stampa e agli appassionati le delegazioni che parteciperanno alla rassegna.Oltre all’Italia, nella Coppa dellenazioni saranno di scena: Argentina, Brasile, Emirati Arabi, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Ogni squadra schiererà quattro binomi al via.A titolo individuale invece, per il Gran Premio, troveranno un loro o una loro rappresentante anche: Australia, Belgio, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: la lista delle nazioni presenti al Piazza di Siena 2025

