Equitazione giovane cavaliere crea il primo gioiello dedicato al cavallo

Mattia Santini, giovane talento dell’equitazione italiana, si fa notare non solo per le sue vittorie sportive, ma anche per la sua audace iniziativa imprenditoriale. A soli 18 anni, ha creato il primo gioiello dedicato al cavallo, segnando un connubio tra passione e creatività, mentre si allontana dalle orme della sua famiglia per seguire il suo sogno.

Mattia Santini, talento emergente dell’Equitazione italiana, si distingue non solo per i risultati sportivi, ma anche per la sua visione imprenditoriale. A soli 18 anni ha scelto di allontanarsi dalla sua famiglia (è figlio di un noto avvocato matrimonialista della Capitale) per dedicarsi interamente alla sua più grande passione: i cavalli.Oggi, quel percorso intriso di sacrifici e determinazione lo porta a gareggiare nel circuito Gold del prestigioso CSIO di Piazza di Siena a Roma. Ma Mattia non si ferma al mondo sportivo. Insieme all’amica Veronica La Greca, ha ideato un progetto straordinario che unisce eleganza, artigianato e sentimento: un gioiellodedicato al cavallo.Realizzato in oro 18 carati, questo oggetto prezioso racchiude una gemma ottenuta dal crine del cavallo e con inciso il suo codice genetico, rendendolo un pezzo unico e personale, simbolo del profondo legame tra cavallo e cavaliere. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Equitazione, giovane cavaliere crea il primo gioiello dedicato al cavallo

