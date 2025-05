Episcopo-Mainiero 2 a 0 | la sindaca vince anche in appello sulla presunta incompatibilità

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ottiene una vittoria decisiva in appello sulla questione della presunta incompatibilità. La Corte di Appello di Bari ha confermato l’ordinanza del Tribunale civile di Foggia, respingendo così le rivendicazioni del consigliere di opposizione Giuseppe Mainiero. Un ulteriore passo avanti nella stabilità della sua amministrazione.

