Rovigo, 13 maggio 2025 - Dopo 58 anni di battaglie legali, una donna rodigina riceverà un maxi risarcimento di 675mila euro per aver contratto l'epatite C nel 1967 a causa di una trasfusione di sangue infetto. Un lungo percorso di giustizia che finalmente si conclude con una vittoria significativa per la paziente.

Rovigo, 13 maggio 2025 - Si appresta a ricevere un maxirisarcimento, 675milaeuro, una donna rodigina che 58 anni fa, nel 1967, contrasse l'Epatite di tipo C a causa di una trasfusione di sangue infetto, ricevuta in ospedale.dopo una battaglia tra la paziente e le amministrazioni durata quasi 60 anni, il 22 maggio al Tribunale civile di Venezia - riferisce il Corriere del Veneto - è in programma l'udienza che dovrebbe ratificare l'intervenuto accordo stragiudiziale e chiudere la causa. A rendere nota la definizione della causa, è stata l'assessore al bilancio Giuliana Bregolin durante il consiglio comunale convocato per l'approvazione del bilancio.Un accordo transattivo che fissa a 675milaeuro complessivi il risarcimento per la donna che aveva contratto la malattia. Una cifra che sarà per 335mila euro a carico del comune di Rovigo, per la parte restane, 340mila, in capo al ministero della Salute. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Epatite contratta con trasfusione: maxi risarcimento da 675mila euro dopo 58 anni

