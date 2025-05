Enoteca Espressione un nuovo luogo dedicato alla cultura del vino a Fagagna

Enoteca Espressione sbarca a Fagagna, portando con sé una nuova dimensione dedicata alla cultura del vino. Dopo il successo a Verona, il progetto di Ca’ di Rajo Group inaugura il suo secondo punto vendita in uno dei Borghi più belli d’Italia, in via G.L. Pecile, 13, celebrando le tradizioni vinicole del Friuli-Venezia Giulia.

