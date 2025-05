Energia nucleare tra vantaggi e criticità dibattito a Roma

L'energia nucleare rappresenta un tema controverso, suscitando un acceso dibattito tra vantaggi e criticità. A Roma, si svolgerà un incontro per esplorare il mix energetico italiano, approfondendo le sfide attuali e le prospettive future, grazie alla collaborazione tra Core, Youtrend e Italpress. Un'occasione per confrontarsi e riflettere su un futuro sostenibile.

Roma (ITALPRESS) – Secondo appuntamento a Roma, nella nuova sede di Core in Piazza Margana 19, del ciclo di incontri promosso da Core, in collaborazione con Youtrend e Italpress, dedicato a un tema cruciale e di grande attualità: “Il mix energetico italiano: sfide attuali e prospettive future”.Al centro dell’incontro il dibattito sull’Energianucleare, con l’obiettivo di analizzarne vantaggi, criticità ed evoluzione della percezione pubblica negli ultimi decenni. Un tema che continua a mostrarsi divisivo: da risorsa strategica a soluzione respinta per i rischi percepiti, fino al recente ritorno di interesse alla luce delle nuove sfide energetiche e climatiche. Durante l’evento sono stati presentati dati, analisi e proiezioni che hanno offerto un quadro aggiornato e completo sul ruolo che l’Energianucleare potrebbe giocare nel futuro energetico del Paese. 🔗Leggi su Ildenaro.it