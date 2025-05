Endocrinologa Colao | Ai e software migliorano gestione multimorbidità

L’endocrinologa Colao sottolinea come l'uso dell'intelligenza artificiale e dei software avanzati possa migliorare la gestione della multimorbidità. Tuttavia, mette in guardia sulla necessità di un’attenzione particolare alla qualità dei dati e alla formazione degli operatori, ancora insufficiente, per ottimizzare il patient journey dei pazienti con patologie complesse.

'Attenzione alla qualità dei dati e alla formazione ancora carente' Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Il patient journey di un paziente con multimorbidità - nel caso abbia problematiche metaboliche come il diabete, cardiologiche e nefrologiche, che quindi oltre al diabetologo ha bisogno an 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Endocrinologa Colao: "Ai e software migliorano gestione multimorbidità"

Ne parlano su altre fonti

Endocrinologa Colao: "Ai e software migliorano gestione multimorbidità" - (Adnkronos) - Il patient journey di un paziente con multimorbidità - nel caso abbia problematiche metaboliche come il diabete, cardiologiche e nefrologiche, che quindi oltre al diabetologo ha bisogno ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dieta Mediterranea: l'Endocrinologa Consiglia di Ridurre i Carboidrati

La professoressa Annamaria Colao, ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo all'Università Federico II di Napoli e titolare della cattedra UNESCO per l'Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile, ha recentemente sottolineato l'importanza di adattare la dieta mediterranea al nostro stile di vita attuale.